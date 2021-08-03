Четвертый полицейский в США покончил с собой после штурма Капитолия

Полицейский Кайл ДеФрейтаг, участвовавший в подавлении беспорядков во время штурма Капитолия, совершил самоубийство. Это уже четвертый полицейский из свидетелей штурма, покончивший с собой, сообщили «Известия» со ссылкой на FOX5.

ДеФрейтагу было 26 лет, пять лет он проработал в полиции. После самоубийства его мать заявила, что таким образом «он отреагировал на события, произошедшие в Капитолии в январе».

Ранее уже покончили с собой трое полицейских, участвовавших в разгоне штурмующих Капитолий.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, недовольные результатами выборов, 6 января 2021 года после митинга ворвались в Капитолий. Там проходило заседание по утверждению итогов выборов. Жертвами столкновений стали пять человек, в том числе один полицейский.