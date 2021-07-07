Четвертую волну коронавируса назвали неизбежной для Европы

Осенью Европу накроет четвертая волна коронавируса. Рост числа заболеваний неизбежен, но увеличение уже не будет таким значительным. Об этом заявил профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала.

По словам профессора, новых случаев заболевания ковидом становится больше преимущественно из-за штамма «дельта». При этом против «дельты» и «дельты плюс» действие вакцин оказывается заметно менее эффективным.

«Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. <…> Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас», — процитировало Гала РИА «Новости».

Собеседник агентства подчеркнул, что новая волна будет менее сильной, чем предыдущие. Он добавил, что сейчас необходимо получить больше информации о штамме «дельта» и его передаче среди людей. Он добавил, что в конечном итоге в Европе удастся достигнуть хорошего уровня коллективного иммунитета. Это произойдет, даже если власти слишком быстро отменят ограничения.

Профессор не исключил, что ситуация с коронавирусом может стать похожей на заболеваемость гриппом, когда ежегодно проводится ревакцинация.