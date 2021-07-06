Португалия столкнулась с четвертой волной пандемии коронавируса. В последние дни заболеваемость ковидом в стране начала резко расти. Об этом заявил португальский премьер-министр Антониу Кошта.

«Страна все еще находится перед лицом пандемии, можно сказать, мы столкнулись с ее четвертой волной. И мы не можем позволить себе отвлечься или расслабиться, от нас требуется ускорение процесса вакцинации», — цитирует главу правительства Португалии издание Jornal de Noticias.

По данным местного Минздрава, с начала пандемии в марте 2020 года в Португалии от ковида умерли 17 117 человек. Медики зафиксировали 890 571 случай заражения SARS-CoV-2. На прошлой неделе после вспышки заболевания в Лиссабоне и других районах страны ввели комендантский час. В целом ковидные ограничения в португальской столице ужесточили в конце июня. В конце мая Россия возобновила авиасообщение с Португалией.

Ранее доктор Хилари Джонс заявил, что рассадник новых мутировавших штаммов коронавируса может появиться в Европе. По его словам, «фабрикой новых вариантов вируса» в ближайшее время может стать Великобритания.