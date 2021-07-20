Четвертая волна коронавируса началась в Финляндии

Четвертую волну коронавируса зафиксировали в Финляндии. Об этом сообщил представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен.

Медики 20 июля выявили в Финляндии 461 новый случай заражения коронавирусом. Такой показатель оказался самым большим с апреля.

«Если вы хотите поговорить о волнах, вы можете считать это четвертой волной», — заявил Салминен в эфире телеканала MTV-3.

Он добавил, что сейчас страна находится в аналогичной ситуации с большей частью Европы. На многих территориях стал расти уровень заболеваемости. При этом зимой и весной количество инфицированных было больше, так как сейчас заражаются те, кто не прошел вакцинацию.

По словам Салминена, в основном инфекцию распространяется среди молодых людей. Прироста новых случаев практически нет среди людей старше 70 лет. Представитель института подчеркнул, что на этой неделе власти страны должны решить вопрос о возврате ограничительных мер. Он пояснил, что для уменьшения новых случаев коронавируса другого выхода нет.