14 марта 2024, 21:58
Четверть жителей Британии заразились новым вирусом-мутантом
Mash: в Великобритании появился смертоносный вирус-мутант
В Великобритании появился новый опасный вирус. Он распространяется быстро и бессимптомно. Носителями заразы стали уже четверть жителей страны. Об этом написал Telegram-канал Mash.
Ученые пришли к выводу, что этот вирус — новый штамм туберкулеза. От классического он отличается тем, что передается бессимптомно — без кашля. За это его назвали туберкулезом-невидимкой.
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Английские вирусологи обратились помощью к нидерландским коллегам, которые исследовали 600 пациентов и подтвердили — новый вирус более опасный и смертельный чем предыдущий в несколько раз.
Теперь ученые ищут способы диагностики заболевания, чтобы не допустить его распространения по всей Европе.
Ранее врач-инфекционист Николай Малышев предупредил россиян о мутировании короновируса. По словам медика, вирус меняется и теперь может поражать нервную, костно-мышечную и сердечную системы даже при легком течении заболевания.
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