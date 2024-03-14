Мир 14 марта 2024, 21:58 Четверть жителей Британии заразились новым вирусом-мутантом Mash: в Великобритании появился смертоносный вирус-мутант Freepik

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В Великобритании появился новый опасный вирус. Он распространяется быстро и бессимптомно. Носителями заразы стали уже четверть жителей страны. Об этом написал Telegram-канал Mash.

Ученые пришли к выводу, что этот вирус — новый штамм туберкулеза. От классического он отличается тем, что передается бессимптомно — без кашля. За это его назвали туберкулезом-невидимкой.

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Английские вирусологи обратились помощью к нидерландским коллегам, которые исследовали 600 пациентов и подтвердили — новый вирус более опасный и смертельный чем предыдущий в несколько раз.

Теперь ученые ищут способы диагностики заболевания, чтобы не допустить его распространения по всей Европе.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев предупредил россиян о мутировании короновируса. По словам медика, вирус меняется и теперь может поражать нервную, костно-мышечную и сердечную системы даже при легком течении заболевания.