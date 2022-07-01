Четверть американцев допустили восстание против правительства

Половина американцев чувствуют себя чужими в собственной стране, а больше четверти готовы пойти с оружием на правительство. Такие результаты показал опрос Института политики Чикагского университета, сообщил The Guardian.

В честные выборы верят 56% из тысячи избирателей, которые приняли участие в опросе. Среди демократов эту точку зрения поддержали 80% опрошенных, республиканцев — 33%, независимых граждан — 51%.

Почти половина (49%) американцев согласились с тем, что они «все больше и больше чувствуют себя чужими в стране». Такого мнения придерживались 69% самопровозглашенных «сильных республиканцев», 65% «очень консервативных» лиц и 38% «сильных демократов».

Вскоре может возникнуть необходимость «поднять оружие против правительства». Об этом заявили 28% опрошенных. В домах 37% из них оно имеется. Эту идею поддержали треть республиканцев, в том числе 45% «сильных республиканцев», а также 35% независимых избирателей и 20% демократов.