Четверо военных пострадали при хлопке на сгоревшем складе в Казахстане

В Казахстане четверо военных пострадали в результате хлопка во время очистки от фрагментов боеприпасов сгоревшего арсенала в городе Арысь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

«На территории города Арысь при выполнении военнослужащими плановых работ по очистке территории склада от фрагментов боеприпасов произошел хлопок. В результате четверо военнослужащих контрактной службы, выполнявших работы по ликвидации последствий ЧП, получили ранения», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ведомства.

Всех пострадавших доставили в военный клинический госпиталь в Алма-Ате.

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В пресс-службе рассказали, что после хлопка военная полиция начала проверку. Жителей Арыси заверили, что их безопасности ничего не угрожает. В то же время в Минобороны попросили при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно звонить по номеру 102.

Военные освобождали от фрагментов боеприпасов склад, загоревшийся 24 июня. При пожаре погибли три человека, в том числе двое военнослужащих. Жителей Арыси эвакуировали, они вернулись домой только через пять дней после пожара.