В берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима затонуло рыболовецкое судно. Один человек погиб, четверо пропали без вести. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

По данным СМИ, 21 марта утром на судне произошел пожар. В это время на борту находились восемь человек, шестеро из них — граждане Индонезии. Через 10 часов после начала пожара судно затонуло.

Трое членов экипажа были спасены проходившим поблизости судном. Еще одного моряка обнаружили сотрудники береговой охраны. В дальнейшем медики подтвердили его гибель.

Судьба еще четыре членов экипажа остается неизвестной.

Ранее также стало известно, что судно под флагом Объединенных Арабских Эмиратов затонуло неподалеку от Ирана. Из-за этого в воде оказались 30 человек. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Также сообщалось, что российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо. Причиной аварии стали проблемы с двигателем. На борту находились 15 членов экипажа. По имеющимся данным, пострадавших нет.