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    22 марта 2022, 05:46

    Четверо рыбаков пропали без вести после крушения судна в Японии — СМИ

    NHK: рыболовецкое судно с экипажем из Индонезии затонуло у берегов Японии, четверо пропали

    Алексей Иванчин

    В берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима затонуло рыболовецкое судно. Один человек погиб, четверо пропали без вести. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

    По данным СМИ, 21 марта утром на судне произошел пожар. В это время на борту находились восемь человек, шестеро из них — граждане Индонезии. Через 10 часов после начала пожара судно затонуло.

    Трое членов экипажа были спасены проходившим поблизости судном. Еще одного моряка обнаружили сотрудники береговой охраны. В дальнейшем медики подтвердили его гибель.

    Судьба еще четыре членов экипажа остается неизвестной.

    Ранее также стало известно, что судно под флагом Объединенных Арабских Эмиратов затонуло неподалеку от Ирана. Из-за этого в воде оказались 30 человек. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал.

    Также сообщалось, что российское грузовое судно потерпело бедствие у берегов японского острова Хоккайдо. Причиной аварии стали проблемы с двигателем. На борту находились 15 членов экипажа. По имеющимся данным, пострадавших нет.