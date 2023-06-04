Мир 04 июня 2023, 02:00 Четверо детей погибло во время рыбалки в Канаде — СМИ CBC: четверых детей унесло течение во рыбалки в Канаде Freepik

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Четверых детей нашли мертвыми на северном побережье Квебека в Канаде. Как сообщил телеканал CBC, их унесло приливом во время рыбалки.

Погибшие в компании из 11 человек рыбачили на реке Святого Лаврентия прямо с воды без лодки, когда вдруг начался прилив. Некоторым удалось выбраться, однако остальных смыло потоком.

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«Во время отлива компания отошла немного дальше от берега. Но в какой-то момент прилив вернулся и застал их врасплох», — объяснил представитель местной полиции.

Сейчас спасатели при помощи вездеходов и вертолета продолжают поиски еще одного пропавшего — мужчины 30 лет. Сообщается, что водолазы и канадские военные окажут помощь в поисках.

В Колумбии тем временем продолжаются поиски четверых детей, пропавших в результате крушения самолета в джунглях 1 мая. Спустя месяц после авиакатастрофы спасатели нашли признаки того, что дети живы — след детской ноги, а рядом остатки фруктов с явными следами детских зубов. В поисках им помогают военные и общины коренных народов.