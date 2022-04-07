Четверо детей и 10 взрослых пострадали при обстреле ВСУ освобожденной части Мариуполя

В результате обстрелов со стороны ВСУ в освобожденной части Мариуполя ранены 14 мирных жителей: семь мужчин и три женщины. Об этом в Теlеgrаm сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Среди пострадавших — четверо детей: шестилетний мальчик и девочки восьми, 11 и 13 лет. Также в числе раненых есть 87-летняя жительница. Кроме того, пострадали мужчины 51, 71 года, 65, 48, 55, 38, 35 лет и женщины 46 и 53 лет.

Всех раненых в оперативном порядке доставили в медицинские учреждения Донецкой Народной Республики.

«Установить реальное количество жертв среди гражданских лиц невозможно: существенное их количество находится на освобожденных территориях ДНР», — добавили в СЦКК ДНР.

Ранее жительницы Мариуполя рассказали о зверствах украинского нацбатальона. По словам женщин, нацбат расстреливает мирных жителей, не щадя даже детей. А еще — устраивает в жилых домах огневые точки и поджигает эти дома перед отступлением.