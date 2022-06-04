Чету Байденов эвакуировали из-за залета в закрытую зону частного самолета

Американского президента Джо Байдена и его супругу Джилл эвакуировали из-за происшествия в небе — частный самолет по ошибке залетел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич в штате Делавэр, где отдыхала президентская чета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Секретная служба США опубликует заявление в ближайшее время. Небольшой частный самолет вошел в запретное воздушное пространство. Все указывает на то, что это произошло по ошибке, и были приняты меры предосторожности. Не было никакой угрозы для президента или его семьи», — отмечается в распространенном заявлении пресс-службы.

В сообщении говорится, что Байденов эвакуировали в близлежащую пожарную часть, ведущую к дому президента дорогу временно перекрыли. Позже чета Байденов вернулась в свою резиденцию.