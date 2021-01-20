Чета Трампов оставила записки Байденам в Белом доме

Дональд Трамп оставил в Белом доме записку своему преемнику на посту президента США Джо Байдену. При этом его супруга Мелания написала послание новой первой леди страны.

Трамп мог оставить свое послание Байдену в верхнем ящике рабочего стола в Овальном кабинете, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме. Писать письмо своему преемнику является традицией. Мелания же оставила «короткую приветственную записку» Джилл Байден, которая после инаугурации супруга станет первой леди США. О содержании записок пока ничего не известно.

Утром 20 января Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом. Они решили нарушить традицию встречи нового главы Вашингтона и уехали за четыре часа до начала церемонии. Сначала чета прилетела на вертолете на авиабазу Эндрюс, где выступила с прощальной речью. Трамп заявил, что вернется «в том или ином виде». После этого Дональд и Мелания отправились в резиденцию во Флориде.

Сейчас в Вашингтоне проходит инаугурация избранного президента США Джо Байдена. После принятия присяги он официально стал лидером страны. Также избранный президент произнесет торжественную речь и примет военный парад. После завершения всех мероприятий Байден подпишет первые указы и проведет назначения в правительство.