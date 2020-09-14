Чета американцев, прожившая в браке почти полвека, умерла с разницей в 4 минуты

Супружеская пара из американского штата Северная Каролина умерла из-за коронавируса в один день. Вместе муж и жена прожили почти полвека. С болезнью они боролись месяц, но так и не сумели ее победить.

Историю 67-летнего Джони Ли Пиплс и его 65-летней супруги Кэти Дарлен рассказало издание People. COVID-19 у четы американцев подтвердили в начале августа.

Мужа и жену поместили в одну палату, когда стало понятно, что спасти их не удастся. Их койки стояли рядом. Джонни и Кэти ушли из жизни 2 сентября с разницей в четыре минуты. До последнего вздоха пара держалась за руки.

Сын погибших Шейн рассказал, что мать и отец женаты 48 лет, а вместе — полвека. «Жизни мамы и папы украл вирус, о котором многие шутят каждый день или просто считают, что это какая-то мистификация. Они оба серьезно отнеслись к пандемии и все равно заболели, все равно умерли…» — написал потерявший родителей американец.

Шейн призвал соотечественников не забывать надевать маску в общественных местах, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

В Чикаго в один день от коронавирусной инфекции скончались супруги, прожившие вместе 65 лет.