«Честный человек»: Эрдоган ответил на похвалу со стороны Путина

Президент Владимир Путин назвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана человеком, который держит слово. В ответ глава Турции назвал российского лидера честным человеком.

«Эти заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор, как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит свое слово, и развитие наших отношений показывает, что практически ни с одним государством у нас нет таких крепких связей, это большая редкость», — заявил Эрдоган. Его процитировало РИА «Новости».

Президент Турции выразил надежду, что нынешний уровень отношений двух стран сохранится. Он отметил, что если посмотреть на торговый баланс, то можно увидеть решительное движение к намеченным целям.

Российский лидер высказался о коллеге во время большой пресс-конференции. Он рассказал, что иногда на отдельные вопросы у них с Эрдоганом появляются противоположные взгляды. При этом он является человеком слова, который «хвостом не виляет», заключил Путин.

Ежегодная пресс-конференция президента прошла 17 декабря, продлившись почти четыре с половиной часа, пишет «Газета.ru». За это время Путин успел ответить на 60 вопросов представителей СМИ и населения.