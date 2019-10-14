Честный бизнесмен из Сингапура случайно выиграл лотерею и отказался от денег

Москвич выиграл 286 млн рублей в лотерею Подробнее

В субботу 63-летний сингапурский бизнесмен купил лотерейный билет в развлекательном центре Singapore Pools и вписал в него цифры. Уходя из магазина, он случайно захватил еще один лотерейный билет. Оказалось, что второй билет оказался выигрышным.

Мужчина заметил, что этот билет чужой. Бизнесмен мог получить пять тысяч сингапурских долларов (234 тысячи рублей). Однако вместо того чтобы забрать деньги, он решил поступить справедливо и найти законного победителя лотереи.

Он обратился в главный офис Singapore Pools. После его доставили в отделение полиции для дачи показаний. Мужчина признался, что старается быть хорошим человеком. Сейчас он пытается распространить информацию о билете в новостях, чтобы вернуть его законному владельцу. Однако найти его пока не удалось.

Согласно веб-сайту Singapore Pools, организация не несет ответственности за установление права собственности на лотерейные билеты. Призы выплатят тому, кто предъявит выигрышный билет в период действия заявки. Между тем людям, которые пытаются претендовать на приз с билетом, который не принадлежит им, могут столкнуться с проблемами с законом.