Чеснаков оценил шансы на скорый обмен пленными между Киевом и Донбассом

Глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что обмен пленными между Киевом и Донбассом по схеме «всех на всех» может состояться в течение ближайшего месяца.

«Всех установленных на всех установленных — да, вполне возможно, по этой формуле можно ожидать обмена до конца года, ближе к Рождеству, обмена между Донбассом и Киевом», — сообщил Чеснаков в эфире телеканала «Россия-24».

Песков: участники «нормандской» встречи примут необязательное соглашение Подробнее

В пятницу, 6 декабря, источник рассказал «Интерфаксу», что вопрос обмена удерживаемыми лицами планируют обсудить во время саммита в «нормандском формате». По словам собеседника агентства, участники мероприятия обговорят условия прекращения огня в Донбассе, а также дадут сигнал к скорейшему обмену пленными.

Саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии — Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель — в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже, в Елисейском дворце. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что отдельная встреча Путина и Зеленского в рамках этих переговоров вполне реальна.