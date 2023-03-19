Мир 19 марта 2023, 19:50 Чешского медика тяжело ранили на поле боя в Донбассе «Чешское радио»: помогавший ВСУ медик из Чехии получил тяжелые ранения в Донбассе РИА «Новости»

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Медик получил тяжелые ранения на линии соприкосновения в Донбассе. Он приехал из Чехии в составе международной группы врачей, чтобы помогать раненым военным Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило «Чешское радио».

Серьезные повреждения мужчине нанесла артиллерийская шрапнель, когда тот выносил раненого бойца из зоны обстрела. Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего коллеги, но его еще оценивают как тяжелое. Пострадавшего в ближайшее время перевезут на лечение в Чехию.

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Находящиеся в составе гуманитарной группы чешские медики проводят обучение для бойцов ВСУ, передавая им навыки санитарии и гигиены в полевых условиях. Также граждане Чехии оказывают помощь раненным на линии боевых действий.

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Украинские боевики 19 марта обстреляли Донецк, один из снарядов попал в здание торгового центра «Галактика». После взрывов снарядов ранения получили двое мужчин и женщина.

Совместный центр контроля и координации огня сообщил в Telegram-канале, что всего ВСУ выпустили 26 снарядов калибра 155 миллиметров, под огнем оказались Никитовский, Петровский и Киевский районы города.