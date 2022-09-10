Чешский министр допустил выход Венгрии из Евросоюза из-за особой позиции по России | 360°

Мир 10 сентября 2022, 05:28 Поделиться Telegram

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Viber Чешский министр допустил выход Венгрии из Евросоюза из-за особой позиции по России Министр Чехии Бек: Венгрия может выйти из Евросоюза из-за особой позиции по России РИА «Новости»

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Отличная от остальных позиция Венгрии по взаимодействию с Россией может привести к выходу страны из Евросоюза. Такое мнение высказал министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек в эфире радиостанции Český rozhlas Plus.

Чешский министр отметил, что позиция Венгрии по вопросам санкционной политики против Москвы отличается от других мнений.

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«В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — заявил Бек.

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Этим заявлением Бек дал понять, что допускает выход Венгрии из Евросоюза. Он отметил, что будет много работать, чтобы «удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики».

На встрече руководителей энергетических ведомств Венгрия подняла вопрос о целесообразности санкций против России. По мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, задумка ЕС с ограничениями провалилась. Доказательство тому он видит в экономическом кризисе на территории Евросоюза.

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