Чешский журналист заявил, что жители страны по горло сыты последствиями украинского конфликта | 360°

01 ноября 2022, 08:48
Чешский журналист заявил, что жители страны по горло сыты последствиями украинского конфликта
Журналист Странски: чехи устали от последствий конфликта на Украине
Чехи по горло сыты последствиями конфликта на Украине, заявил журналист Seznam Zpravy Ян Странски. Многие настолько устали, что эта тема перестала их интересовать, отметил автор.
«За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на разных мероприятиях все больше людей, которые говорят: „Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются“. Многие очень устали», — подчеркнул Странски.
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Жители недовольны ростом цен на электроэнергию, это только подогревает их раздражение, добавил он. Журналист констатировал «драматичный сдвиг» в восприятии поддержки Украины чехами. По его словам, некоторые люди, прежде поддерживавшие Украину, теперь «говорят: пусть победит Путин».
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«Я вынужден повторить, что чем дальше, тем больше чехов сыты конфликтом на Украине по горло», — подытожил Странски.
Ранее RT писал, что некоторых детей украинских беженцев травят в чешских школах. Приводится случай, когда одноклассники включили гимн России, когда украинка зашла в кабинет.
Чехия
Украина
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