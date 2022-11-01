Чешский журналист заявил, что жители страны по горло сыты последствиями украинского конфликта | 360°

Мир 01 ноября 2022, 08:48 Чешский журналист заявил, что жители страны по горло сыты последствиями украинского конфликта Журналист Странски: чехи устали от последствий конфликта на Украине Unsplash

Читать 360tv в

Чехи по горло сыты последствиями конфликта на Украине, заявил журналист Seznam Zpravy Ян Странски. Многие настолько устали, что эта тема перестала их интересовать, отметил автор.

«За шторами квартир, у кофемашин в офисах, в массовой рассылке, на футбольных трибунах, на разных мероприятиях все больше людей, которые говорят: „Меня это уже не интересует. Пусть сами разбираются“. Многие очень устали», — подчеркнул Странски.

Реклама

Жители недовольны ростом цен на электроэнергию, это только подогревает их раздражение, добавил он. Журналист констатировал «драматичный сдвиг» в восприятии поддержки Украины чехами. По его словам, некоторые люди, прежде поддерживавшие Украину, теперь «говорят: пусть победит Путин».

Реклама

«Я вынужден повторить, что чем дальше, тем больше чехов сыты конфликтом на Украине по горло», — подытожил Странски.

Ранее RT писал, что некоторых детей украинских беженцев травят в чешских школах. Приводится случай, когда одноклассники включили гимн России, когда украинка зашла в кабинет.