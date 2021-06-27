Чешский президент заявил о нескольких версиях взрывов во Врбетице

Версия с якобы причастностью России к взрывам во Врбетице «может быть правдива». Однако она не единственная. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.

В интервью телеканалу CNN Prima News он заявил, что придерживается версии, что взрывы могли устроить российские спецслужбы.

«Я лишь ставлю под сомнение, что она единственная. Я стремлюсь искать правду. <…> Когда-то в жизни при социализме мне это стоило трех увольнений с работы. Но я никогда об этом не жалел», — сказал Земан.

Он подчеркнул, что есть еще как минимум три сценария, по которым могли разворачиваться события. Чешский президент не исключает, что ЧП произошло из-за непрофессионализма при разгрузке, чтобы прикрыть недостачу или воровство оружия.

Ранее чешские власти обвинили Россию в диверсиях на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслали 18 российских дипломатов. МИД РФ в ответ выслал 20 чехов и внес республику в список недружественных стран. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек накануне заявил, что не видит предпосылок для улучшения отношений с Россией.