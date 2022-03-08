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    08 марта 2022, 07:12

    Чешский президент заявил о намерении представить Зеленского к высшей госнаграде

    Чешский президент Земан заявил о намерении представить украинского президента Зеленского к высшей госнаграде

    Оксана Кириллова

    Президент Чехии Милош Земан решил представить украинского президента Владимира Зеленского к высшей госнаграде — ордену Белого льва. Об этом сообщило Radio Prague International.

    Чешский президент заявил о намерении представить Зеленского к высшей госнаграде

    Решение принято по предложению одного из депутатов нижней палаты чешского парламента. Награду Зеленский должен получить 28 октября, в День образования Чехословакии.

    По мнению Земана, Зеленский «продемонстрировал мужество и храбрость, оставшись в стране, несмотря на предложения об эвакуации».

    Впрочем, есть мнения и о том, что украинский президент все-таки покинул страну.

    После начала спецоперации России на Украине Чехия раскритиковала действия РФ. Милош Земан призвал ввести санкции и отключить Россию от системы SWIFT. Кроме того, власти Чехии решили временно остановить выдачу вида на жительство для российских граждан. Исключения сделают только для случаев, когда визы и виды на жительство нужны по гуманитарным соображениям.

    Также Чехия решила закрыть российские генконсульства в городах Брно и Карловы Вары и приостановить работу своих представительств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.