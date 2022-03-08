Чешский президент заявил о намерении представить Зеленского к высшей госнаграде

Президент Чехии Милош Земан решил представить украинского президента Владимира Зеленского к высшей госнаграде — ордену Белого льва. Об этом сообщило Radio Prague International.

Решение принято по предложению одного из депутатов нижней палаты чешского парламента. Награду Зеленский должен получить 28 октября, в День образования Чехословакии.

По мнению Земана, Зеленский «продемонстрировал мужество и храбрость, оставшись в стране, несмотря на предложения об эвакуации».

Впрочем, есть мнения и о том, что украинский президент все-таки покинул страну.

После начала спецоперации России на Украине Чехия раскритиковала действия РФ. Милош Земан призвал ввести санкции и отключить Россию от системы SWIFT. Кроме того, власти Чехии решили временно остановить выдачу вида на жительство для российских граждан. Исключения сделают только для случаев, когда визы и виды на жительство нужны по гуманитарным соображениям.

Также Чехия решила закрыть российские генконсульства в городах Брно и Карловы Вары и приостановить работу своих представительств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.