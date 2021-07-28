Чешский президент одобрил проект о компенсации за взрывы во Врбетице

Чехия имеет право и должна потребовать «от истинных виновников» компенсацию за ущерб, нанесенный пострадавшим, при взрывах на военных складах во Врбетице в 2014 году. Законопроект поддержал президент республики Милош Земан, ранее заявлявший, что, помимо «русского следа», следует рассматривать и другие версии. В частности, неосторожное обращение с боеприпасами.

Об этом говорится в сообщении главы пресс-службы президента Иржи Овчачека, опубликованном на сайте Пражского града. Речь идет о 660 миллионах крон (около 26 миллионов евро).

«Президент республики поддержал [проект] закона о выплате компенсаций [пострадавшим от взрывов] и считает, что Чехия должна требовать [компенсацию за ущерб] от истинных виновников двух взрывов на территории Врбетице», — цитирует документ ТАСС.

Законопроект о выплатах 30 июля рассмотрит нижняя палата чешского парламента. Правительство одобрило законопроект 12 июля. В нем оговаривается компенсация пострадавшим от взрывов в размере 700 миллионов крон (28 миллионов евро). Выплаты должны начаться с 1 января 2022 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала претензии Чехии на компенсацию продвижением собственных фантазий. По ее мнению, Прага не заинтересована с расследовании и запуталась в собственных версиях.