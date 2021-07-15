Чешский премьер-министр загадочно пообещал «завтра сказать правду» в соцсетях

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал завтра удивить общественность правдивым заявлением. Об этом он написал в социальной сети Facebook, но так и не привел никаких подробностей.

«Завтра скажу правду», — анонсировал свое выступление чешский премьер в своих официальных аккаунтах. Это прозвучало слишком неопределенно, и сначала местные СМИ стали размышлять, не взломал ли кто страницы политика. Но потом издание Novinky сослалось на источники в ближайшем окружении премьера и сообщило, что послание действительно оставил сам глава правительства.

Согласно информации журналистов, Бабиш действительно собирается сделать какое-то важное заявление. Но какое именно — пока остается тайной. Чаще всего в последнее время премьер писал о том, как проходит вакцинация населения в Чехии, потому что он является прямым руководителем этого процесса.

Пользователи социальных сетей сразу же стали с юмором комментировать пост Андрея Бабиша. Они пишут, что, возможно, политик решил вообще впервые сказать людям правду, и потому ему пришлось даже анонсировать такое значимое событие в его жизни.

Ранее некоторые изменения, важные для лингвистов, потерпел чешский язык. В стране разрешили не использовать суффикс «-ова» при написании женских фамилий в документах. Это обрадовало тех, кто боролся с дискриминацией женщин, но очень расстроило местных консерваторов.