Чешский политолог рассказал, почему Германия идет на сотрудничество с Россией

Желание Германии укрепить взаимоотношения с Россией представляет угрозу для восточноевропейских стран. Таким мнением поделился чешский эксперт в области геополитики Йоахим Краус. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на издание Lidovky.cz.

Он отметил, что в последнее время взаимоотношения Германии со странами — членами ЕС из Центральной и Восточной Европы стали хуже. Причина заключается в желании государства сотрудничать с Москвой «без оглядки на интересы» восточноевропейцев.

Краус заявил, что желание Германии сблизиться с Россией связано с рядом причин. Во-первых, многие немецкие политики до сих пор испытывают благодарность к Москве за то, что она согласилась на объединение Германии. Также он заявил, что причины могут крыться в исторической памяти.

«Их поведение я сравнил бы со стокгольмским синдромом, когда у заложников — в данном случае заложников советской оккупации после Второй мировой войны — появляется симпатия к тому, кто их удерживает», — рассказал эксперт.