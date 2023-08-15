Мир 15 августа 2023, 14:04 Чешский политик предположил, что российское наступление начнется осенью Шедивы: если ВСУ не покажут успехов к осени, то можно ждать наступления России РИА «Новости»

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Если украинская армия не добьется успехов до конца следующего месяца, то наступление ВС России может начаться этой осенью. Такое мнение высказал бывший глава Генштаба Чехии Иржи Шедивы во время интервью изданию Czdefence.

«Если российскую оборону не получится проломить до конца сентября, необходимо будет ожидать российского осеннего наступления», — заявил он.

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По словам Шедивы, российские силы могут попытаться фиксировать линию фронта на выгодных для них условиях и начать готовиться к удару в 2024 году.

Политик предположил, что если до этого времени Запад не оставит киевским режим, то случится решающий бой, который должен был пройти летом 2023-го. Однако из-за ошибок Украины и ее кураторов он не состоялся.

Украинское наступление началось 4 июня на Артемовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. По данным Минобороны России, за прошедшие два месяцы ВСУ лишились свыше 43 тысяч своих бойцов и множества техники.