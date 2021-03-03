Чешский миллиардер выдал себя за медика ради прививки от ковида

Миллиардер Павел Сегнал прошел вакцинацию от коронавируса в одной из больниц Чехии. При этом он не был в списке людей, имеющих право на прививку. Чтобы получить дозу препарата, мужчина представился медицинским работником.

«Я прямо сказал ему, что он не мог сделать прививку, потому что он не медик», — заявил директор пражской больницы «На Буловце» Ян Квачек. Цитату привел портал Seznam Zprávy.

Директор пояснил, что перед вакцинацией Сегнал показал справку из стоматологической клиники. Согласно документу, мужчина являлся медицинским работником. Но на самом деле миллиардер владеет медучреждением, а не работает в нем.

Сам бизнесмен заявил, что имел право пройти вакцинацию, так как постоянно контактирует со своими подчиненными. По его словам, работники попросили его сделать прививку от коронавируса.

Павел Сегнал является председателем политической партии «Гражданский демократический альянс». Кроме того, он владеет холдингом SPGroup, включающим порядка 50 компаний. В 2020 году журнал Forbes назвал бизнесмена одним из самых богатых граждан Чехии. Состояние Сегнала оценили в 3,6 миллиарда крон.