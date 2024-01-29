Мир 29 января 2024, 11:53 Чешский хоккеист отказался возвращать заработанные в России деньги Доминик Гашек заявил об отказе возвращать заработанные в «Спартаке» деньги РИА «Новости»

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Победитель Олимпийских игр в составе сборной Чехии, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек заявил, что не вернет деньги, которые заработал во время выступления в московском «Спартаке». Его слова привело издание CNN Prima News.

Гашек выступал в «Спартаке» с 2010 по 2011 год.

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«Я заработал эти деньги за свою работу, „Спартак“ мне не должен ничего, как и я не должен этому клубу. Лично я ничего не требую от „Спартака“ из-за того, что в России изменилась ситуация. Как я могу помнить, ни один политик или чиновник не предупреждал меня о неправомерности или опасности игры в России», — сказал он.

Гашек отметил, что не осуждает соотечественников, которые решили выступать за российские клубы.

«В первую очередь, проблема в наших законодателях, которые позволили им делать это», — добавил бывший вратарь.

Ранее Гашек заявил, что никто из российских спортсменов не смогут соревноваться на международных стартах до завершения СВО на Украине.