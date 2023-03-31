Мир 31 марта 2023, 08:18 Чешский генерал развеял слухи о большой эффективности танков Leopard Чешский генерал Шедивы: полученные ВСУ немецкие танки Leopard оказались переоцененными Автор: Bundeswehr-Fotos / flickr

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Танки Leopard немецкого производства, которые получает киевский режим, переоценены. Не надо думать, что они являются «чудо-оружием». Такое заявление сделал бывший начальник генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы в интервью с журналом Czdefence.

«Турки задействовали „Леопарды“ в операции в Сирии против „Исламского государства“* и всего за несколько операций потеряли не менее десяти единиц», — рассказал генерал.

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Он выступил с критикой политиков с Запада, которые на самом деле не знают реального положения дел на Украине, а также политического и военного руководства киевского режима. Украинские власти, по мнению Шедивы, предоставляют недостоверную информацию о ситуации на фронте.

Ранее Минобороны ФРГ заявило, что 18 танков Leopard 2 типа A6 доставили на Украину 27 марта. Эту информацию подтвердил и канцлер Германии Олаф Шольц.

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