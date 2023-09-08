Мир 08 сентября 2023, 07:47 Чешский генерал предупредил Зеленского о развале Украины Бывший глава разведки Чехии Шандор предрек крах Украины из-за конфликта Kyiv

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Украина в ходе конфликта несет огромные потери и в конце концов рухнет. Россия же будет и дальше важным объединяющим фактором для стран Восточной и Центральной Европы. Такое мнение высказал бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор во время интервью польскому изданию Mysl Polska.

«Я боюсь, что конфликт на Украине закончится тем, что она развалится, понесет большие потери и рухнет», — сказал он.

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По его словам, таким образом в мире может появиться еще один замороженный конфликт, он создаст множество проблем для Восточной Европы.

«Исходя из исторического опыта, осознанных угроз и бремени, Россия продолжит оставаться объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы», — добавил генерал.

Шандор предупредил о возможности вовлечение в этот конфликт большого количества государств, даже если они сейчас говорят об отсутствии таких намерений.

Генерал предупредил, что на данном этапе конфликта есть угроза постепенного вовлечения в него большего количества стран, даже если они выражают отсутствие такого намерения.

Россия не раз говорила, что готова пойти на переговоры. Однако киевский режим даже на уровне закона ввел запрет на обсуждение возможного перемирия с действующей российской властью.