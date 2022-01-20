Чешский депутат призвал власти пересмотреть отношения с Россией

Чешским властям нужно начать ревизию отношений с Россией. Такое заявление сделал председатель комитета верхней палаты парламента Чехии по внешней политике, обороне и безопасности Павел Фишер.

«Мы рекомендуем правительству, чтобы оно отважно начало ту ревизию отношений с Россией, которую пообещало в своем программном заявлении. Мы также призываем правительство не забывать добиваться извинений, компенсаций, соблюдения договоров и построения взаимовыгодных отношений с Россией», — сказал Фишер. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что члены комитета осознают, что это будет задачей на долгую перспективу.

Российско-чешские отношения ухудшились из-за того, что в апреле 2021 года Чехия выступила с обвинениями в адрес российских спецслужб. Их обвинили в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице, после этого из страны выслали 18 сотрудников посольства РФ. Российская сторона в ответ объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Также представители России назвали абсурдными обвинения в свой адрес. Кремль посчитал этот эпизод частью большой кампании Запада против России.