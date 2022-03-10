Чешский депутат поднял вопрос о последствиях отключения российских банков от SWIFT

Депутат Европарламента от Чехии Иржи Поспишил поднял вопрос о последствиях для ЕС отключения ряда российских банков от SWIFT. С его обращением к Еврокомиссии ознакомился RT.

Парламентарий выразил обеспокоенность тем, что санкции будут иметь последствия для торговли между Евросоюзом и Россией.

«Каковы прогнозируемые последствия отключения отдельных банков от SWIFT для стратегической торговли между Евросоюзом и Россией, включая нефтегазовые поставки из России в ЕС?» — говорится в его обращении.