Чешский чиновник лишился должности после заявлений о «Спутнике V»

Глава Пардубицкого края Чехии Мартин Нетолицкий был исключен из наблюдательного совета «Чешской почты». Причиной послужили скандальные публикации о том, что первый вице-премьер страны Ян Гамачек намерен приехать в Москву и выторговать у Кремля поставку вакцины «Спутник V» в обмен на замалчивание подробностей взрывов во Врбетице.

Издание Novinky.cz уточнило, что сначала СМИ сообщили об этом со ссылкой на источник, а затем Нетолицкий подтвердил, что Гамачек действительно собрался в Россию с визитом. Но о причинах поездки ничего не говорил. Позже стало известно, что вместо Нетолицкого должность в «Чешской почте» досталась члену Гражданской демократической партии (ГДП), председателю Ассоциации регионов Мартину Кубе.

Об увольнении глава края узнал после его звонка. Гамачек предпочел самоустраниться и о переназначении ничего не сообщать.

«Я связался с господином Гамачеком, он не взял трубку и не ответил. Я написал ему через социальные сети, поблагодарил его за сотрудничество и пожелал ему успехов. Он мне не ответил, но Viber отметил сообщение как прочитанное», — рассказал Нетолицкий.

Мартин Куба подтвердил изданию, что примет должность после консультации с главой Пардубицкого края. Но отказался комментировать причины изменений в наблюдательном совете. Куба подчеркнул, что не собирается разбирать внутрипартийные ссоры.

«Личные счеты между Нетолицким и Гамачеком — их личное дело. Я не буду их обсуждать или участвовать в них», — подчеркнул Куба.

Ранее глава военной разведки Чехии Ян Бероун подтвердил, что с Гамачеком обсуждались закупки российской вакцины. Речи об обмене партии препарата на молчание о взрывах во Врбетице, по его словам, не было.