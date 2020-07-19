Чешский аналитический центр опроверг связь с Иваном Сафроновым

Центр безопасности анализа и предотвращения (СВАР) заявил, что не занимался подготовкой материалов для чешских властей и не связан с российским журналистов Иваном Сафроновым. Ранее стало известно, что этот центр возглавляет знакомый задержанного.

Об этом «Интерфаксу» рассказал PR-менеджер центра Игорь Суворов.

«Центр СВАР не подготавливал никаких отчетов или материалов для государственных органов Чехии. Этим могут заниматься более авторитетные центры, но не СВАР, где в основном публикуют свои тексты студенты или выпускники политических наук», — отметил Суворов.

Он подчеркнул, что вся деятельность центра есть в открытом доступе — с ней можно ознакомиться на официальном сайте. Среди сделанных СВАР работ нет ни одной, которая относилась бы к подготовке спецдокладов по поставкам оружия из России в страны Ближнего Востока и Африки.

Суворов также заявил, что Иван Сафронов не имеет никакого отношения к центру. Ранее стало известно, что глава СВАР Мартин Лариш и задержанный по обвинению в госизмене дружили. Русская служба «Би-би-си» выяснила, что они познакомились еще в 2012 году, однако Лариш подчеркнул, что никогда не сотрудничал со спецслужбами и не имел доступа к секретной информации.

«Российские СМИ занимаются охотой на ведьм, строят отторженные от реальности догадки о связи господина Лариша с чешскими спецслужбами», — заключил Суворов.