Чешские журналисты нашли слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице

В версии чешских властей о причастности России к взрывам военных складов во Врбетице нашли нестыковки. Об этом написало местное издание Parlamentní listy со ссылкой на расследование аналитического агентства ЕXANPRO.

«В СМИ были опубликованы копии удостоверений личности Чепиги и Мишкина, которые, как предполагается, были получены из электронного письма, которое два офицера разведки якобы отправили в качестве запроса на въезд на территорию складов во Врбетице», — сообщили авторы статьи.

Они отметили, что информация была передана журналистам издания Respekt, которые опубликовали ее вечером 17 апреля. Но после эта версия была пересмотрена — якобы в конечном итоге электронное письмо пришло от Национальной гвардии Таджикистана. Такой поворот авторы назвали «внезапной переменой».

Тем не менее предполагаемое электронное письмо совсем не доказывает присутствие российских агентов в помещении складов. Также вводит в сомнение тот факт, что содержание письма так и не было опубликовано. Поэтому журналисты не исключили, что оно могло быть сфабрикованным.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия не имеет отношения ко взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.