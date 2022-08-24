Чешские власти отвергли обвинение в поддержке терроризма

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отверг обвинение в поддержке терроризма, прозвучавшее от постпреда России при ООН Василия Небензи в адрес чешского министра обороны Яны Черноховой. Премьер назвал заявления Небензи циничными.

«Обвинение Яны Черноховой в поддержке терроризма любым представителем России, которая совершает преступления на Украине, нельзя считать не чем иным, как высшим проявлением цинизма», — процитировало Фиалу агентство ČTK.

Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН, назвал слова Яны Черноховой об убийстве Дарьи Дугиной открытой поддержкой и пропагандой терактов и призвал компетентные органы Чехии оценить высказывания министра. Постпред России при ООН напомнил слова Черноховой о том, что ей не жаль ни Дарью, ни ее отца и что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго». По мнению Небензи, чешские власти, открыто злорадствуя по поводу смерти девушки, «перешли все нормы морали».

Во вторник власти ДНР также заявили, что Чехия может участвовать в подготовке теракта в день проведения референдума о вступлении республики в состав России.

Сама Чернохова ответила на оба обвинения лаконично.

«Лучшего подтверждения действенности нашей помощи Украине мы вряд ли дождемся», — заявила она.