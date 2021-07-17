Автор чешского издания Časopis argument Иво Шебестик раскритиковал власти страны из-за ухудшения связей с Россией. Он выразил мнение, что некие влиятельные круги в Праге специально портят отношения с более сильным союзником, чтобы сломать жизнь чешскому народу.

Колумнист написал статью о взрывах военных складов в деревне Врбетице и о их последствиях на мировой арене. Он отметил, что все обвинения со стороны Праги к Москве остаются необоснованными, а доказательства просто «несуществующие». Шебестик считает, что определенные круги в Чехии специально пытаются испортить отношения с Россией. Они не думают о том, что народ настолько маленькой страны, как Чехия, останется без надежного союзника, в полном одиночестве.

«Тогда у Чехии уже не останется выбора, и Запад будет держать ее на поводке, длину которого будет регулировать только он сам. На международной арене Прага ничего не решает, и ее всегда ставят перед фактом, но теперь она сама вредит себе. Трудно поверить, что подобную политику проводят не сумасшедшие», — подчеркнул обозреватель.

Колумнист подчеркнул, что сначала чешским властям необходимо выяснить, что именно хранилось на складах, как там было организовано обращение с боеприпасами. Также нужно узнать, куда продавалось оружие и оценить законность этих сделок.

«Вполне уместно предположить, что именно расследование дела Врбетице подведет Чешскую Республику, а совсем не Российскую Федерацию, под монастырь», — подытожил Шебестик.

Взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице произошли в 2014 году. Этой весной премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что это якобы была «диверсия российских спецслужб».