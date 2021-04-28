Чешские сенаторы решили пока не жаловаться на Земана из-за заявлений о России

Чешские сенаторы поставили на паузу подачу конституционной жалобы на президента страны Милоша Земана. Сначала парламентариям придется консультироваться с экспертами по конституционному праву и представителями спецслужб, сообщил ТАСС.

О временной приостановке решения по вопросу о жалобе на Земана сообщил председатель фракции политического движения «Старосты и независимые» Петер Голечек. По его словам, оказалось, что подача такой жалобы — это не так просто, как может показаться.

Одним из инициаторов идеи пожаловаться на Земана был бывший министр культуры страны, музыкант Михал Коцаб. Его идею разделили несколько членов 81-местной верхней палаты, где большинство являются противникам Земана. По их мнению, во время телеобращения чешский президент озвучил секретную информацию по делу о взрывах во Врбетице в 2014 году и тем самым нанес ущерб национальной безопасности.

Во взрывах на военных складах в 2014 году Прага подозревает граждан РФ. Кроме того, чешские власти решили выслать из страны 18 российских дипломатов, которые якобы являются сотрудниками спецслужб.