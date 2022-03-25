Чешские «русские» магазины превратились в «украинские»

Магазины с «русскими» товарами в Чехии превратились в «украинские». Торговцы начали менять вывески и флаги из-за страха перед русофобией, сообщило издание Pražská Drbna.

Ян, сын владельца магазина «Мозаика» в Жижкове, рассказал журналистам, что многие торговцы стерли слово «русский» с вывесок и развесили украинские флаги. При этом большинство таких «русских» магазинов на самом деле принадлежат украинцам. Просто еще месяц назад слово «русский» привлекало больше посетителей, чем слово «украинский».

«Я знаю только одного русского, у которого есть такой магазин, и он в Карловых Варах. Все остальные с Украины», — сказал Ян.

По его словам, опасения перед ненавистью ко всему русскому заставляют предпринимателей менять стратегию продаж, которая многие годы работала именно благодаря слову «русский». Теперь же такие «русские» магазины подвергаются нападениям вандалов.

Русофобскую надпись недавно нанесли краской на тротуаре перед магазином «Колобок». Но директор «Колобка», у которого еще три магазина, назвал это уникальным событием, так как другие не подвергались атаке. И поэтому он не стал менять надпись «Русские продукты» на вывеске.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал россиян проявлять осторожность из-за роста русофобских настроений в ряде западных стран.