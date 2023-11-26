Мир 26 ноября 2023, 03:03 Чешские компании в октябре начали закупать российский газ РИА «Новости»

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Некоторые чешские компании начали получать российский газ. В октябре его импорт составил 1,2% от общего объема поставок газа в республику за 2023 год. Об этом написал глава Минпромторга республики Йозеф Сикела в соцсети Х.

При этом министр выразил уверенность, что Чехия избавилась от зависимости от российского газа и уже создала запасы на зиму без него. Чиновник напомнил, что импорт российского газа в ЕС не подпадает под санкции, поскольку некоторые страны по-прежнему не могут без него обойтись.

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«В свете последних событий нам необходимо подумать, не ввести ли ограничительные меры на национальном уровне или продолжать координировать наши действия в рамках всего ЕС», — добавил Йозеф Сикела.

В начале ноября страны, входящие в Евросоюз, выразили желание сократить импорт российского природного газа в 2023 году. Поставки голубого топлива планируется уменьшить до 40-45 миллиардов кубометров.