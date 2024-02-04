Мир 04 февраля 2024, 07:57 Черт попутал. Захарова жестко прошлась по уехавшим артистам Захарова: уехавших из России артистов «черт попутал» РИА «Новости»

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Представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что покинувших страну артистов «черт попутал». Об этом она сказала в эфире канала «ТВ Центр».

«Одно замечательное, прекрасное выражение: их черт попутал. В нем вся народная мудрость», — сказала дипломат.

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Таким образом она прокомментировала ситуацию с покинувшими Россию Аллой Пугачевой, группой «Би-2» и остальными.

«Здесь не надо даже что-то пояснять. У кого-то из них давно в кармане фига была, кто-то испугался или растерялся», — добавила представитель МИД.

Захарова выразила мнение, что гражданская позиция спонсирующих террористический режим Украины людей теперь начала работать против них.

Ранее дипломат объяснила «360», что ситуация с депортацией группы «Би-2» из Таиланда связана прежде всего с тем, что они нарушили местное миграционное законодательство.