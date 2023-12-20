Мир 20 декабря 2023, 05:32 «Черт побери». Байден выругался на мемориальной службе Байден чертыхнулся на панихиде в память о первой женщине в Верховном суде США РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден выругался во время выступления в кафедральном соборе Вашингтона во время мемориальной службы, посвященной памяти Сандры О’Коннор. Она была первой в истории женщиной, назначенной на должность судьи Верховного суда страны, сообщило РИА «Новости».

Транслировал выступление Белый дом. Байден в своей речи отметил исключительность женщин и отдельно О’Коннор, но в своеобразной манере.

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«Помогала открывать двери, защищать свободы и доказывать, что женщины могут не только делать то же, что и мужчины, но часто делать это куда лучше, черт побери», — заявил американский лидер.

После своей эмоциональной реплики Байден извинился за сказанное им ругательство.

В нынешнем составе Верховного суда четыре женщины и пять мужчин.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз, на которых определят кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года.