«Черпают вдохновение у „желтых жилетов“»: французская газета высмеяла встречу Макрона с Тихановской

На рисунке президент Франции Эммануэль Макрон говорит экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, что он восхищен мужеством протестующих белорусов. Собеседница ему на это отвечает, что они черпают вдохновение у «желтых жилетов».

Макрон и Тихановская встретились в Литве в конце сентября. Представительница белорусской оппозиции рассказала СМИ, что глава Франции пообещал помочь в преодолении кризиса в республике: оказать содействие в переговорах по урегулированию ситуации и добиваться освобождения политических заключенных.

Во время этой беседы Макрон заявил, что не признает легитимным действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после того, как ЦИК опубликовал результаты выборов президента. По данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а за Тихановскую проголосовали 10,1% граждан Белоруссии. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы.