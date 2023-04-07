Мир 07 апреля 2023, 09:32 Чернышенко заявил о готовности России участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме Вице-премьер Чернышенко: Россия готова участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме Freepik

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Россия готова принять участие в строительстве атомной станции во Вьетнаме, если последует соответствующий запрос вьетнамской стороны. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с руководителями атомной отрасли страны в Ханое, сообщил ТАСС.

Вице-премьер отметил, что речь идет об атомных электростанциях как большой, так и малой мощности. Он подчеркнул важную роль, которую атомная энергетика могла бы сыграть в обеспечении энергетической независимости Вьетнама.

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«Принятие такого решения позволит Вьетнаму вплотную приблизиться к достижению цели климатической нейтральности», — сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что российский лидер Владимир Путин может приехать в Турцию 27 апреля для участия в запуске АЭС «Аккую» в Мерсине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока неизвестно, в каком формате глава РФ будет принимать участие в церемонии загрузки ядерного топлива на атомную станцию.