Черный ящик Земли установят в Австралии на случай исчезновения человечества

Неразрушимый черный ящик установят в Австралии. Самописец будет отслеживать действия человечества по изменениям климата и сохранится в случае глобальной природной катастрофы. Об этом сообщила телекомпания ABC.

Монолит сделают из стали толщиной 7,5 сантиметра и закрепят на гранитной основе. Внутри оставят множество накопителей, куда будет записываться информация из интернета о последних годах человечества. Все собранное обработает специальный алгоритм.

Работать самописец будет от солнечной энергии.

Среди информации, которую будет записывать черный ящик: изменения температуры земли и морей, закисление океана, количество углекислого газа в атмосфере. Кроме того, там будут собраны сообщения СМИ и социальных сетей, которые касаются изменения климата.

По оценке разработчиков, срок работы накопителей составит от 30 до 50 лет.

Строительство самописца начнется только в следующем году, но данные начали собирать уже сейчас. Точкой отсчета стала климатическая конференция, которая прошла в Глазго в ноябре этого года.

После запуска работы черного ящика ознакомиться с собранными данными можно через специальную онлайн-платформу.