Черный ящик с разбившегося в Казахстане самолета передали для расшифровки в Москву

Черный ящик самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который потерпел крушение в Казахстане, передали в Москву для расшифровки. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

Расшифровкой займется Межгосударственный авиационный комитет. Его специалисты будут работать в праздничные дни, поэтому до 10 января появятся предварительные результаты. Об этом сообщил «Интерфакс». Скляр отметил, что три бортовых самописца находятся в «хорошем состоянии», поэтому расшифровка должна пройти без проблем.

Ранее МВД Казахстана назвало три предположительные версии катастрофы. Это ошибка экипажа, возможность технической неисправности самого борта, работа навигационных служб. При этом Роман Скляр выразил мнение, что катастрофа не связана с погодными условиями.

Самолет авиакомпании Bek Air упал недалеко от аэропорта Алма-Аты утром 27 декабря. Он потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. На борту находились 98 человек. Жертвами катастрофы стали 12 человек. По факту произошедшего проводится расследование. Все полеты Bek Air до окончания следствия приостановлены.