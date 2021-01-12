Черный ящик разбившегося индонезийского самолета подняли со дна моря

Агентство уточнило, что водолазы смогли поднять на поверхность черный ящик с самолета, который потерпел крушение у берегов столицы Индонезии Джакарты 9 января. На борту воздушного судна находились 62 человека — из них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

Спасатели обнаружили место крушения самолета 10 января. Они также нашли его обломки на глубине 23 метров. На борту потерпевшего крушение судна нашли фрагменты тел пассажиров — их доставили в морг, чтобы провести все необходимые экспертизы.

По данным агентства Bloomberg, самолет разбился при ударе о поверхность воды. Разрыва воздушного судна до столкновения не было, следователи исключили это предположение.

Самолет покинул аэропорт Джакарты в сложных погодных условиях: в то время в столице Индонезии наблюдались сильные грозы с ливневыми дождями. Однако делать окончательные выводы о причинах крушения самолета пока рано, заявил гендиректор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко.