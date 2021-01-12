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    12 января 2021, 13:39

    Черный ящик разбившегося индонезийского самолета подняли со дна моря

    Нина Петлинова

    Черный ящик с самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который потерпел крушение в Яванском море, удалось достать со дна. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местный телеканал.

    Агентство уточнило, что водолазы смогли поднять на поверхность черный ящик с самолета, который потерпел крушение у берегов столицы Индонезии Джакарты 9 января. На борту воздушного судна находились 62 человека — из них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

    Спасатели обнаружили место крушения самолета 10 января. Они также нашли его обломки на глубине 23 метров. На борту потерпевшего крушение судна нашли фрагменты тел пассажиров — их доставили в морг, чтобы провести все необходимые экспертизы.

    По данным агентства Bloomberg, самолет разбился при ударе о поверхность воды. Разрыва воздушного судна до столкновения не было, следователи исключили это предположение.

    Самолет покинул аэропорт Джакарты в сложных погодных условиях: в то время в столице Индонезии наблюдались сильные грозы с ливневыми дождями. Однако делать окончательные выводы о причинах крушения самолета пока рано, заявил гендиректор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко.