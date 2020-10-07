«Черный ящик» показал причину крушения Ан-26 под Харьковом

Ан-26 мог упасть под Харьковом из-за отказа одного из из блоков системы управления двигателя. К такому мнению пришли эксперты, которые расшифровали «черные ящики» самолета.

«По результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш. Установлена ​​техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по ИКМ. Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя», — сообщил вице-премьер Украины Олег Уруский. Его слова приводит RT.

Он также сообщил, что расследование показало серьезные нарушения в организации полетов и исполнении полетных заданий. Следователи все еще продолжают выяснение всех обстоятельств крушения самолета с курсантами.

Ан-26 разбился при посадке в Харьковской области. Погибли 26 человек: семь членов экипажа и 19 курсантов курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. Один человек выжил, он сейчас находится в больнице.