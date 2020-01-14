Черный ящик Boeing 737 отправят на Украину

Черный ящик с украинского Boeing 737, который разбился в Иране 8 января, не будет отправлен во Францию. Расшифровкой займутся на Украине.

Об этом РИА «Новости» сообщили во французском бюро по расследованию авиакатастроф (BEA).

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили заявил, что черный ящик с разбившегося самолета уже направили во Францию. Однако собеседник агентства опроверг эту информацию.

«Нет, нет, это неправда, я не подтверждаю эту информацию», — заявил он.

Он отметил, что ящик, как и планировалось, отправят расшифровывать на Украину. Если и произошли какие-то изменения, то Франция к этому не имеет никакого отношения.

Украинский самолет, который направлялся в Киев из Тегерана, потерпел крушение вскоре после вылета. Все 176 человек, которые в этот момент находились на борту, погибли.

В субботу, 11 января, иранские военные признали, что самолет был сбит. Они отметили, что это произошло случайно, из-за человеческого фактора. Boeing приняли за «вражескую цель», когда он пролетал возле военного объекта. В Иране уточнили, что все ПВО были приведены в боевую готовность из-за того, что страна ожидала удара со стороны США.