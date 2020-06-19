«Черный» Гитлер оказался на обложке чешского журнала. Facebook покарал за это главного редактора

На обложке чешского еженедельника напечатали «черного Гитлера». Из-за жалоб аккаунт редактора Марека Стониша на Facebook заблокировали на сутки.

При этом в группе в Facebook все еще можно посмотреть обложку, в тексте поста к ней сообщается, что журнал есть в продаже в печатном виде. На обложке журнала Reflex написано: «Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?».

Источник фото: Facebook

На сайте журнала Reflex редактор Марек Стониш поделился мнением о том, какая истерия охватила мир из-за убийства «нежного гиганта Флойда».

«Меня беспокоит общее лицемерие и притворство борьбы с расизмом. Это не работает», — сказал редактор журнала. Также он рассказал, что люди, которые выходят на улицы Парижа на антирасистские демонстрации кричат «грязные евреи». Стониш сравнил бан от Facebook с коммунистической цезурой, однако вторая, по его мнению, была намного сильнее.

Редактор рассказал, что в у них в Европе еще есть свобода. Под этим он подразумевает свой журнал.

«Мы все еще свободны» — заявил Стониш.