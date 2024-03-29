Мир 29 марта 2024, 22:10 «Черный день для Зеленского». Украина официально останется без президента в конце недели Экс-советник Кучмы Соскин: Украина останется без легитимного президента 31 марта РИА «Новости»

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Официальный срок президентских полномочий Владимира Зеленского истечет в конце этой недели, 31 марта, а значит его статус перестанет быть легитимным. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Воскресенье, 31 марта, станет черным днем для Зеленского, потому что это последний день его конституционных полномочий», — заявил политик.

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Соскин считает, что Зеленский попытается обосновать законность своей власти, убеждая простых украинцев при помощи своих «шавок», что выборы нужно отменить. Эксперт напомнил при этом про украинскую конституцию, в котором четко прописан порядок избрания президента страны и его полномочия.

По его словам, Зеленский уже не президент. Мало того, необходимо решить, стоит ли его допускать до голосования, если вспомнить, что он нарушил конституцию страны.

Выборы главы государства должны были состояться 31 марта 2024 года, но украинские власти их отменили из-за всеобщей мобилизации и военного положения. Последнее заканчивается уже 14 мая.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский окажется нелегитимной фигурой на посту президента Украины с 21 мая.